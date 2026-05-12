Lada Xray вылетела на встречку в Башкирии — один погиб, четверо в больнице

22:29, 12 май 2026

Водитель Lada Xray выехал на встречную полосу на трассе Ира — Магнитогорск и врезался в УАЗ. Пассажир легковушки скончался на месте.

Авария случилась около полудня на 143-м километре дороги. 43-летний водитель Lada потерял полосу — и столкнулся со встречным автомобилем. Его ровесник, сидевший рядом, травмы не пережил. Ещё четверо участников аварии с различными травмами оказались в больнице.

По данным Госавтоинспекции Башкирии, сотрудники ведомства начали разбирательство. Причины выезда на встречку устанавливают.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ