Lada Xray вылетела на встречку в Башкирии — один погиб, четверо в больнице
22:29, 12 май 2026
Водитель Lada Xray выехал на встречную полосу на трассе Ира — Магнитогорск и врезался в УАЗ. Пассажир легковушки скончался на месте.
Авария случилась около полудня на 143-м километре дороги. 43-летний водитель Lada потерял полосу — и столкнулся со встречным автомобилем. Его ровесник, сидевший рядом, травмы не пережил. Ещё четверо участников аварии с различными травмами оказались в больнице.
По данным Госавтоинспекции Башкирии, сотрудники ведомства начали разбирательство. Причины выезда на встречку устанавливают.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
