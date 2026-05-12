Лошадь в Уфе укусила посетительницу конюшни за шею

23:08, 12 май 2026

Девушка пришла покормить лошадь — та её укусила. Прямо за шею.

Инцидент произошёл в уфимской конюшне: посетительница гладила животное и угощала его едой. Лошадь поначалу вела себя спокойно, а потом резко схватила горожанку за шею зубами.

По данным «112», спасла девушку плотная одежда. Серьёзных травм не было — только испуг и царапины.

Автор: Семен Подгорный
