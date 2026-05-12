В Башкирии утонул мальчик, которому в сентябре исполнилось бы 2 года

23:16, 12 май 2026

Годовалый Марат погиб в реке Ай в башкирском селе Месягутово — его тело нашли в 7 километрах от берега, куда он пришёл на прогулку с мамой.

Вечером 11 мая 24-летняя Алина привезла детей к родственникам погостить из Красноуфимска. Вместе с близкими вышли к реке. Когда именно мальчик исчез с берега — показания расходятся.

По словам бабушки со стороны отца, мама отвернулась на секунду — и малыша уже не было. По другой версии, пропажу заметили позже: бабушка по линии мамы уехала домой покормить кур, Алина решила, что сын уехал с ней, пишет КП-Уфа.

Полицию вызвали около 18:00. Почти пять часов полицейские, спасатели и жители прочёсывали берег. Тело Марата нашли к 23:00 — в семи километрах ниже по течению.

После трагедии в местных соцсетях на мать обрушились с обвинениями — писали, что она пила на пляже. Отец ребёнка это отрицает. По его словам, алкотест не показал алкоголя. Семья на учёте в опеке не стояла.

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело. Допрашивают родителей и свидетелей, назначены экспертизы. Похороны — 13 мая.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Следком Башкирии