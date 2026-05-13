Двое рабочих погибли в канализационном колодце в Уфе

22:33, 13 май 2026

В Уфе двое рабочих задохнулись в канализационном колодце — их туда никто не должен был посылать.

Сварщик и машинист крана спустились в колодец на пересечении улиц Менделеева и Авроры — и не вернулись. 36-летний рабочий почувствовал зловонный запах, но всё равно полез вниз. 37-летний коллега полез следом. Третий, машинист экскаватора, нашёл обоих без сознания.

МЧС подняло пострадавших на поверхность. Оба скончались на месте — от асфиксии.

По данным Гострудинспекции, перед спуском никто не провёл с рабочими инструктаж по технике безопасности. Никто не контролировал ход работ. Само задание спускаться в колодец рабочие не получали — им поручили убрать строительный мусор и демонтировать ограждения. Уборка мусора, к слову, вообще не входила в их должностные обязанности.

Работодатель из ООО ТПК «Трубосервис» использовал людей не по специальности и отправил их на объект без объяснения, как безопасно выполнять работу. В технологическом плане не было ни слова о том, как крепить раствором горловину колодца снаружи.

Материалы расследования переданы в следственные органы.

В Башкирии берёза убила лесовода, которого вообще не должны были посылать валить деревья

Автор: Семен Подгорный
Фото: Гострудинспекция РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
