Двое рабочих погибли в канализационном колодце в Уфе
22:33, 13 май 2026
В Уфе двое рабочих задохнулись в канализационном колодце — их туда никто не должен был посылать.
Сварщик и машинист крана спустились в колодец на пересечении улиц Менделеева и Авроры — и не вернулись. 36-летний рабочий почувствовал зловонный запах, но всё равно полез вниз. 37-летний коллега полез следом. Третий, машинист экскаватора, нашёл обоих без сознания.
МЧС подняло пострадавших на поверхность. Оба скончались на месте — от асфиксии.
По данным Гострудинспекции, перед спуском никто не провёл с рабочими инструктаж по технике безопасности. Никто не контролировал ход работ. Само задание спускаться в колодец рабочие не получали — им поручили убрать строительный мусор и демонтировать ограждения. Уборка мусора, к слову, вообще не входила в их должностные обязанности.
Работодатель из ООО ТПК «Трубосервис» использовал людей не по специальности и отправил их на объект без объяснения, как безопасно выполнять работу. В технологическом плане не было ни слова о том, как крепить раствором горловину колодца снаружи.
Материалы расследования переданы в следственные органы.
