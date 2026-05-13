Десятиклассница из Уфы отдала мошенникам 261 тысячу рублей

22:45, 13 май 2026

Школьница из Уфы перевела мошенникам 261 350 рублей после того, как те написали ей в мессенджере под видом сотрудников школы.

Схема сработала в несколько шагов. Сначала преступники попросили ввести код из SMS — якобы для входа в электронный журнал. Потом убедили установить приложение для трансляции экрана. Получив картинку с телефона, они буквально диктовали девочке каждое действие.

Часть денег она перевела через банкомат с NFC. Но этим не ограничилась: вынесла из дома 900 долларов семейных накоплений, обменяла их в банке и тоже отправила преступникам.

О случившемся рассказал глава администрации Кировского района столицы Илвир Нурдавлятов. Он призвал родителей поговорить с детьми о мошенниках — и напомнил, что коды из SMS незнакомым не называют, а сторонние приложения по чужой просьбе не ставят.

Семья лишилась и рублёвых сбережений, и валютной заначки. За один урок, которого не было в школьной программе.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru