Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Десятиклассница из Уфы отдала мошенникам 261 тысячу рублей

Десятиклассница из Уфы отдала мошенникам 261 тысячу рублей

22:45, 13 май 2026

Школьница из Уфы перевела мошенникам 261 350 рублей после того, как те написали ей в мессенджере под видом сотрудников школы.

Схема сработала в несколько шагов. Сначала преступники попросили ввести код из SMS — якобы для входа в электронный журнал. Потом убедили установить приложение для трансляции экрана. Получив картинку с телефона, они буквально диктовали девочке каждое действие.

Часть денег она перевела через банкомат с NFC. Но этим не ограничилась: вынесла из дома 900 долларов семейных накоплений, обменяла их в банке и тоже отправила преступникам.

О случившемся рассказал глава администрации Кировского района столицы Илвир Нурдавлятов. Он призвал родителей поговорить с детьми о мошенниках — и напомнил, что коды из SMS незнакомым не называют, а сторонние приложения по чужой просьбе не ставят.

Семья лишилась и рублёвых сбережений, и валютной заначки. За один урок, которого не было в школьной программе.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Курьер телефонных мошенников собрал с пенсионеров 4 млн рублей

Читайте также:

Курьер телефонных мошенников собрал с пенсионеров 4 млн рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа мошенники
Читайте также

В Уфе школьница перевела мошенникам 400 тысяч рублей отца, поверив в звонок из «центра образования»
Происшествия в Башкирии
В Уфе школьница перевела мошенникам 400 тысяч рублей отца, поверив в звонок из «центра образования»
90-летняя жительница Уфы лишилась 620 тысяч рублей из-за мошенников
Человек и закон в Башкирии
90-летняя жительница Уфы лишилась 620 тысяч рублей из-за мошенников
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
Пожилая уфимка перевела мошенникам все свои сбережения
Человек и закон в Башкирии
Пожилая уфимка перевела мошенникам все свои сбережения


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.
Подробнее Не согласен Согласен