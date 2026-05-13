Хлопок и пожар на нефтестанции в Башкирии: пропали 4 человека

22:54, 13 май 2026

На линейной нефтестанции в селе Нурлино Уфимского района взорвался резервуарный парк — огонь охватил 800 квадратных метров, трое рабочих получили ожоги, ещё четверо пропали.

Взрыв прогремел во время огневых работ. Хлопок — и вспыхнула нефть. По данным Mash, троих пострадавших госпитализировали с ожогами 60% и 90% тела. Местонахождение четверых по-прежнему неизвестно.

Официальная версия расходится с данными журналистов: Минздрав Башкирии насчитал лишь троих пострадавших.

На месте развернули штаб. Председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов на момент публикации новости сообщил, что тушение продолжается. Замеры воздуха превышений вредных веществ не показали.

Следователи выясняют причины взрыва.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Госкомитет РБ по ЧС