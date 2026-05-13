В Башкирии школьник едва не оказался под колесами поезда

22:59, 13 май 2026

В Салавате школьник шёл по железнодорожной насыпи — и чуть не оказался под колёсами состава.

По данным «Башинформа», подросток решил спрыгнуть с насыпи в тот момент, когда мимо проходил поезд. Воздушным потоком от движущегося состава его едва не утащило под колёса. Машинист среагировал и применил экстренное торможение.

Мальчик получил ссадины. Его отвезли на осмотр в больницу.

Поток воздуха от поезда — не метафора. Он способен сбить с ног взрослого человека. Подростку повезло дважды: что успел машинист, и что насыпь оказалась не слишком высокой.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный