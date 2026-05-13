В Башкирии школьник едва не оказался под колесами поезда
22:59, 13 май 2026
В Салавате школьник шёл по железнодорожной насыпи — и чуть не оказался под колёсами состава.
По данным «Башинформа», подросток решил спрыгнуть с насыпи в тот момент, когда мимо проходил поезд. Воздушным потоком от движущегося состава его едва не утащило под колёса. Машинист среагировал и применил экстренное торможение.
Мальчик получил ссадины. Его отвезли на осмотр в больницу.
Поток воздуха от поезда — не метафора. Он способен сбить с ног взрослого человека. Подростку повезло дважды: что успел машинист, и что насыпь оказалась не слишком высокой.
Автор: Семен Подгорный
