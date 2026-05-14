Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Пенсионер из уфимского СНТ пропал на выходных и найден мёртвым

Пенсионер из уфимского СНТ пропал на выходных и найден мёртвым

21:55, 14 май 2026

79-летний житель Уфы ушёл с дачи и не вернулся. Позже его нашли мертвым.

Мужчина вышел из дома в СНТ «Заозерный» 10 мая и пропал. Два дня его искали добровольцы и местные жители. Живым пенсионера найти не удалось.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан», обстоятельства исчезновения и причина смерти пока не раскрываются. Волонтёры выразили соболезнования семье погибшего.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе 9-летний ушёл в магазин и пропал на пять часов

Читайте также:

В Уфе 9-летний ушёл в магазин и пропал на пять часов
Автор: Семен Подгорный
Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
Читайте также

Пропавший в декабре житель Башкирии найден мёртвым спустя 4,5 месяца
Происшествия в Башкирии
Пропавший в декабре житель Башкирии найден мёртвым спустя 4,5 месяца
Пропавшего в Уфе 20-летнего парня нашли мёртвым
Происшествия в Башкирии
Пропавшего в Уфе 20-летнего парня нашли мёртвым
В Башкирии обнаружили тело пропавшего в декабре жителя Ишимбая
Происшествия в Башкирии
В Башкирии обнаружили тело пропавшего в декабре жителя Ишимбая
В Башкирии найден мертвым пропавший юноша
Персоны в Башкирии
В Башкирии найден мертвым пропавший юноша


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен