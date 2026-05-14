Пенсионер из уфимского СНТ пропал на выходных и найден мёртвым

21:55, 14 май 2026

79-летний житель Уфы ушёл с дачи и не вернулся. Позже его нашли мертвым.

Мужчина вышел из дома в СНТ «Заозерный» 10 мая и пропал. Два дня его искали добровольцы и местные жители. Живым пенсионера найти не удалось.

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан», обстоятельства исчезновения и причина смерти пока не раскрываются. Волонтёры выразили соболезнования семье погибшего.

Автор: Семен Подгорный

Фото: «ЛизаАлерт Башкортостан»