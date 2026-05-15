«Транснефть» пообещала помощь семьям погибших после ЧП под Уфой

22:16, 15 май 2026

На станции «Нурлино» в Уфимском районе загорелся резервуар — рабочие как раз чистили его от донных отложений. Троих сотрудников нашли мёртвыми. Поиски четвёртого продолжаются.

ЧП произошло 13 мая. Пожарные тушили загоревшийся резервуар весь день. Когда огонь сбили, спасатели начали искать пропавших рабочих — и нашли троих. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трое сотрудников подрядной организации сейчас в больнице. У двоих — ожоги 90 и 60 процентов тела, оба в реанимации. Третий получил ожоги 5 процентов и идёт на поправку.

«Транснефть — Урал» пообещала выплатить семьям погибших социальные компенсации и дополнительную материальную помощь по коллективному договору. Руководство компании, по её же словам, «на постоянной связи» с родственниками.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, прокуратура ведёт свою проверку. Причины происшествия официально ещё не установлены.

Хлопок и пожар на нефтестанции в Башкирии: пропали 4 человека

Автор: Семен Подгорный
Фото: прокуратура РБ
Теги: Уфимский район происшествия в Уфимском районе пожар
