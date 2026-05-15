Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

На трассе в Башкирии столкнулись две «Лады» — два человека погибли

На трассе в Башкирии столкнулись две «Лады» — два человека погибли

22:32, 15 май 2026

На трассе Дюртюли — Нефтекамск разбились «Лада Приора» и ВАЗ-21099. Двое из пяти участников аварии погибли прежде, чем приехала скорая.

Столкновение произошло 15 мая около 15:30 на 73-м километре трассы в Краснокамском районе Башкирии. Водитель ВАЗ-21099 — мужчина 49 лет — и 51-летняя пассажирка «Приоры» погибли на месте.

По данным республиканской Госавтоинспекции, ещё трёх человек госпитализировали. Среди них — водитель «Приоры» и двое пассажиров ВАЗ-21099, 52 и 56 лет.

Обстоятельства аварии устанавливают.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Lada Xray вылетела на встречку в Башкирии — один погиб, четверо в больнице

Читайте также:

Lada Xray вылетела на встречку в Башкирии — один погиб, четверо в больнице
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия в краснокамском районе дтп в краснокамском районе
Читайте также

Страшное ДТП в Башкирии: два человека погибли в лобовом столкновении
Происшествия в Башкирии
Страшное ДТП в Башкирии: два человека погибли в лобовом столкновении
В Краснокамском районе Башкирии в результате ДТП погибла пассажирка Largus
Происшествия в Башкирии
В Краснокамском районе Башкирии в результате ДТП погибла пассажирка Largus
В Башкирии в страшном ДТП с тремя автомобилями погибла водитель
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в страшном ДТП с тремя автомобилями погибла водитель
Двое взрослых и двое детей погибли в аварии в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Двое взрослых и двое детей погибли в аварии в Башкирии


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен