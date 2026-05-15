На трассе в Башкирии столкнулись две «Лады» — два человека погибли

22:32, 15 май 2026

На трассе Дюртюли — Нефтекамск разбились «Лада Приора» и ВАЗ-21099. Двое из пяти участников аварии погибли прежде, чем приехала скорая.

Столкновение произошло 15 мая около 15:30 на 73-м километре трассы в Краснокамском районе Башкирии. Водитель ВАЗ-21099 — мужчина 49 лет — и 51-летняя пассажирка «Приоры» погибли на месте.

По данным республиканской Госавтоинспекции, ещё трёх человек госпитализировали. Среди них — водитель «Приоры» и двое пассажиров ВАЗ-21099, 52 и 56 лет.

Обстоятельства аварии устанавливают.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ