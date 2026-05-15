БПЛА влетел в пожарную машину прямо на учениях МЧС в Уфе

22:37, 15 май 2026

Дрон, который задействовали для съемок парадного смотра техники, чуть не покалечил пожарных — а потом врезался в машину у них на глазах.

По данным «Базы», беспилотник потерял связь с оператором во время командно-штабных учений возле лагеря «Чайка» на улицах Парковая и Шафиева. Сначала он полетел в сторону личного состава, потом — в борт пожарного автомобиля. Никто не пострадал.

Учения проводили накануне пожароопасного сезона. В числе свидетелей инцидента оказались начальник ГУ МЧС по Республике Башкортостан Владимир Горин, председатель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов и и. о. главы администрации Уфы Сергей Кожевников.

Пожарные приехали демонстрировать готовность к любой угрозе. Угроза прилетела сама.

Автор: Семен Подгорный
Фото: администрация Уфы
