Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
В Уфе двое на самокате сбили пожилую женщину и уехали

22:46, 15 май 2026

Пара на электросамокате сбила пожилую женщину возле пешеходного перехода в Уфе и скрылась — прямо под носом у сотрудников ДПС, которые наблюдали за происходящим, но задерживать никого не стали.

Инцидент произошёл 13 мая на пересечении проспекта Октября и улицы Кольской. По данным «Башинформа», парень и девушка ехали вдвоём на одном самокате — что уже нарушение ПДД. На светофоре они сбили пенсионерку с ног.

Женщину увезла скорая. Врачи диагностировали сотрясение мозга, перелом затылочной кости черепа, многочисленные ссадины и ушибы. Появилась частичная потеря памяти.

Ни полиция с места происшествия, ни больница в итоге не сообщили о случившемся в органы. Теперь виновников разыскивает сам внук пострадавшей — Михаил.

Автор: Семен Подгорный
Фото: БашДТП | Мах
