За ночь Башкирия потеряла троих в пожарах
22:18, 16 май 2026
За одну ночь в Башкирии вспыхнули три пожара — все три смертельные. Погибли три человека.
В Чишминском районе огонь охватил бревенчатый дом и баню в СНТ «Нефтяник». При разборе завалов нашли двух погибших. Личности обоих пока не установлены.
Третья жертва — в Уфе. На улице Береговой горело строение, которое кто-то переделал под бытовку. Внутри спасатели обнаружили мужчину 47 лет — без признаков жизни.
Причины всех трёх пожаров выясняет дознаватель МЧС Башкирии.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
