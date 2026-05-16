За ночь Башкирия потеряла троих в пожарах

22:18, 16 май 2026

За одну ночь в Башкирии вспыхнули три пожара — все три смертельные. Погибли три человека.

В Чишминском районе огонь охватил бревенчатый дом и баню в СНТ «Нефтяник». При разборе завалов нашли двух погибших. Личности обоих пока не установлены.

Третья жертва — в Уфе. На улице Береговой горело строение, которое кто-то переделал под бытовку. Внутри спасатели обнаружили мужчину 47 лет — без признаков жизни.

Причины всех трёх пожаров выясняет дознаватель МЧС Башкирии.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе пожар в Чишминском районе Уфа происшествия Уфа пожар в Уфе
