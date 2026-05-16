Мужчина избил девушку за замечание о курении при детях

22:23, 16 май 2026

20-летняя девушка в Уфе заступилась за детей перед курящим мужчиной во дворе — и получила удар по лицу, пинок и угрозу ножом.

5 мая во дворе дома на улице Машиностроителей мужчина подошёл к группе детей и начал к одной из них приставать. Девушка потребовала, чтобы он ушёл и не курил при детях. Мужчину это разозлило.

Он хватал её за руку, толкал, пинал, ударил по лицу. Попутно требовал позвать родителей — судя по всему, принял 20-летнюю за несовершеннолетнюю.

Когда на шум вышла мать одной из девочек, мужчина переключился на неё. По данным телеграм-канала «Честно говоря», в подъезде он достал нож и пообещал: «Зарежу тебя и ничего мне за это не будет».

Полиция завела административное дело о побоях. Назначена судмедэкспертиза. Дальше административного дела история, судя по всему, пока не пошла — хотя в сюжете фигурирует нож.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Жительница Башкирии избила подругу деревянной битой

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео