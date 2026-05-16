В Уфе умер младенец из семьи, состоявшей на учёте в опеке

22:26, 16 май 2026

Отец обнаружил мёртвого 4-месячного сына в квартире в микрорайоне Инорс в Уфе. Сам и вызвал помощь. Матери дома не было — она лежала в больнице с побоями.

По данным UFA1.RU, трагедия произошла утром 16 мая.

Семья состояла на учёте в органах опеки как неблагополучная — и всё равно ребёнок оставался с родителями.

Автор: Семен Подгорный