В Уфе умер младенец из семьи, состоявшей на учёте в опеке
22:26, 16 май 2026
Отец обнаружил мёртвого 4-месячного сына в квартире в микрорайоне Инорс в Уфе. Сам и вызвал помощь. Матери дома не было — она лежала в больнице с побоями.
По данным UFA1.RU, трагедия произошла утром 16 мая.
Семья состояла на учёте в органах опеки как неблагополучная — и всё равно ребёнок оставался с родителями.
Автор: Семен Подгорный
