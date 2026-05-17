В Башкирии мужчина утонул после купания в озере с друзьями
21:07, 17 май 2026
29-летний житель Бирского района нырнул в озеро Каракуль возле деревни Кусекеево — и на берег уже не вышел.
По данным Госкомитета РБ по ЧС, перед этим мужчина выпивал с приятелями. Компания отдыхала у воды, он зашёл и нырнул. Больше его никто не видел.
Тело нашли не сразу. Водолазы Западного поисково-спасательного отряда из Дюртюли подняли его со дна и передали полицейским.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели. Нырок в незнакомом месте — и после застолья — стал для мужчины последним.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время подводной охоты погиб предприниматель из Магнитогорска
Происшествия в Башкирии
В Башкирии на озере Аслыкуль утонул мужчина
Происшествия в Башкирии
Водолазы извлекли тело 19-летней девушки из водоема в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии утонули еще трое мужчин