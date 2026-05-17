В Башкирии мужчина утонул после купания в озере с друзьями

21:07, 17 май 2026

29-летний житель Бирского района нырнул в озеро Каракуль возле деревни Кусекеево — и на берег уже не вышел.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, перед этим мужчина выпивал с приятелями. Компания отдыхала у воды, он зашёл и нырнул. Больше его никто не видел.

Тело нашли не сразу. Водолазы Западного поисково-спасательного отряда из Дюртюли подняли его со дна и передали полицейским.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели. Нырок в незнакомом месте — и после застолья — стал для мужчины последним.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ