В Башкирии мужчина утонул после купания в озере с друзьями

21:07, 17 май 2026

29-летний житель Бирского района нырнул в озеро Каракуль возле деревни Кусекеево — и на берег уже не вышел.

По данным Госкомитета РБ по ЧС, перед этим мужчина выпивал с приятелями. Компания отдыхала у воды, он зашёл и нырнул. Больше его никто не видел.

Тело нашли не сразу. Водолазы Западного поисково-спасательного отряда из Дюртюли подняли его со дна и передали полицейским.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства гибели. Нырок в незнакомом месте — и после застолья — стал для мужчины последним.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Бирский район происшествия в бирском районе смерть на воде
