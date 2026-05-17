В Башкирии нашли тело мотоциклиста, упавшего в реку больше недели назад

21:14, 17 май 2026

Ленар приехал в деревню Юсупово с женой и восьмимесячной дочерью — погостить у родных. Ночью 1 мая он решил покататься на мотоцикле и не вернулся.

Мужчина выехал на улицу Мостовую — она ведёт к мосту через реку Киги. Фара на байке не работала. В темноте Ленар не справился с управлением и упал в воду. На берегу остались только мотоцикл, галоши и шапка.

МЧС подключилось к поискам сразу. Спасатели прочёсывали местность на моторной лодке до реки Ай, куда впадает Киги. По словам местных жителей, течение там сильное, а водолазы отказались спускаться из-за мутной воды.

Поиски растянулись на две недели. Местные жители сами собрали лодки и провизию и готовились выдвинуться 16 мая. Накануне жене сообщили: тело нашли. Оно всплыло в 10 километрах ниже по течению от места падения.

Ленар работал вахтовиком на севере — помощником бурильщика. У родителей он был единственным сыном. Остались жена и восьмимесячная дочь.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кигинский район происшествия в кигинском районе поиск
