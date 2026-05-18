В сгоревшем доме в Башкирии нашли тела двух мужчин
22:10, 18 май 2026
В деревне Ахметово Кушнаренковского района Башкирии сгорел жилой дом вместе с двумя людьми внутри.
Пожар охватил дом и сарай — суммарно 148 квадратных метров. Огонь потушили, разобрали завалы и нашли два тела. Личности погибших пока не установлены.
На месте работают дознаватели МВД по Республике Башкортостан.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:За ночь Башкирия потеряла троих в пожарах
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии при тушении пожара в сарае обнаружили тело мужчины
Происшествия в Башкирии
Три человека сгорели заживо в бревенчатом доме в Башкирии
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в сгоревшем доме нашли тело 67-летней женщины
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в завалах сгоревшего дома обнаружили тела мужчины и женщины - ВИДЕО