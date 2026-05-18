В сгоревшем доме в Башкирии нашли тела двух мужчин

22:10, 18 май 2026

В деревне Ахметово Кушнаренковского района Башкирии сгорел жилой дом вместе с двумя людьми внутри.

Пожар охватил дом и сарай — суммарно 148 квадратных метров. Огонь потушили, разобрали завалы и нашли два тела. Личности погибших пока не установлены.

На месте работают дознаватели МВД по Республике Башкортостан.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: За ночь Башкирия потеряла троих в пожарах

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ