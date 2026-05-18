Застолье в Башкирии закончилось смертью женщины

22:18, 18 май 2026

Житель Мелеузовского района Башкирии забил сожительницу до смерти во время совместного застолья. Женщина умерла на месте — от разрыва печени и острой кровопотери.

По данным пресс-службы районного суда, между мужчиной и подругой вспыхнула ссора. Он избил её с такой силой, что травмы живота оказались несовместимы с жизнью.

Против него возбудили дело об убийстве. Сейчас он под стражей в СИЗО.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Мелеузовский район происшествия в Мелеузовском районе убийство
