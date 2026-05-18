Застолье в Башкирии закончилось смертью женщины
22:18, 18 май 2026
Житель Мелеузовского района Башкирии забил сожительницу до смерти во время совместного застолья. Женщина умерла на месте — от разрыва печени и острой кровопотери.
По данным пресс-службы районного суда, между мужчиной и подругой вспыхнула ссора. Он избил её с такой силой, что травмы живота оказались несовместимы с жизнью.
Против него возбудили дело об убийстве. Сейчас он под стражей в СИЗО.
Автор: Семен Подгорный
