Застолье в Башкирии закончилось смертью женщины

22:18, 18 май 2026

Житель Мелеузовского района Башкирии забил сожительницу до смерти во время совместного застолья. Женщина умерла на месте — от разрыва печени и острой кровопотери.

По данным пресс-службы районного суда, между мужчиной и подругой вспыхнула ссора. Он избил её с такой силой, что травмы живота оказались несовместимы с жизнью.

Против него возбудили дело об убийстве. Сейчас он под стражей в СИЗО.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Житель Башкирии получил 17 лет за убийство собутыльника

Автор: Семен Подгорный