Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

ФСБ и МВД накрыли сеть вербовщиков в 30 регионах России

ФСБ и МВД накрыли сеть вербовщиков в 30 регионах России

22:25, 18 май 2026

Мужчин знакомили с девушками в мессенджерах, просили прислать координаты школ и торговых центров — а потом шантажировали уголовным делом и отправляли поджигать инфраструктуру. Так работала схема вербовки, которую совместная операция МВД, ФСБ и СК России накрыла в более чем 30 регионах.

Задержаны 88 человек. Среди них — 37 подозреваемых в поджогах объектов инфраструктуры по заданиям украинских спецслужб, 34 гражданина России и двое иностранцев, причастных к сим-боксам, ещё 15 человек — за незаконное распространение сим-карт.

Схема выглядела так: пользователь приложения для знакомств переписывался с «девушкой», по просьбе которой отправлял геолокацию ближайших объектов. Затем ему звонили псевдосотрудники силовых структур — через номера, интегрированные в сим-боксы. Они сообщали, что координаты уже передали ВСУ для планирования ударов, и предлагали «искупить вину», поучаствовав в «проверке антитеррористической защищённости» — то есть поджоге.

По данным МВД, у задержанных изъяли более 50 сим-боксов и 8 тысяч сим-карт. Уголовные дела возбуждены по статье о незаконном использовании абонентских терминалов — до 6 лет лишения свободы. За поджоги грозит вплоть до пожизненного.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что Башкирия стала одним из регионов, где операция прошла особенно масштабно.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Глава Башкирии заявил о росте рисков вербовки мигрантов для проведения терактов

Читайте также:

Глава Башкирии заявил о росте рисков вербовки мигрантов для проведения терактов
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Читайте также

Глава Башкирии заявил о росте рисков вербовки мигрантов для проведения терактов
Политика в Башкирии
Глава Башкирии заявил о росте рисков вербовки мигрантов для проведения терактов
В ФСБ рассказали, что ожидало бы семью русского пилота на Украине, если бы он следовал инструкции украинского вербовщика
Россия/мир
В ФСБ рассказали, что ожидало бы семью русского пилота на Украине, если бы он следовал инструкции украинского вербовщика
Хабиров потребовал от всех служб Башкирии усилить контроль в майские праздники на фоне роста атак дронов
Политика в Башкирии
Хабиров потребовал от всех служб Башкирии усилить контроль в майские праздники на фоне роста атак дронов
«Черные вдовы» придумали новую схему: бойцов СВО женят без их ведома — как мошенники зарабатывают на крови русских солдат
Россия/мир
«Черные вдовы» придумали новую схему: бойцов СВО женят без их ведома — как мошенники зарабатывают на крови русских солдат


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен