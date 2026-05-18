ФСБ и МВД накрыли сеть вербовщиков в 30 регионах России

22:25, 18 май 2026

Мужчин знакомили с девушками в мессенджерах, просили прислать координаты школ и торговых центров — а потом шантажировали уголовным делом и отправляли поджигать инфраструктуру. Так работала схема вербовки, которую совместная операция МВД, ФСБ и СК России накрыла в более чем 30 регионах.

Задержаны 88 человек. Среди них — 37 подозреваемых в поджогах объектов инфраструктуры по заданиям украинских спецслужб, 34 гражданина России и двое иностранцев, причастных к сим-боксам, ещё 15 человек — за незаконное распространение сим-карт.

Схема выглядела так: пользователь приложения для знакомств переписывался с «девушкой», по просьбе которой отправлял геолокацию ближайших объектов. Затем ему звонили псевдосотрудники силовых структур — через номера, интегрированные в сим-боксы. Они сообщали, что координаты уже передали ВСУ для планирования ударов, и предлагали «искупить вину», поучаствовав в «проверке антитеррористической защищённости» — то есть поджоге.

По данным МВД, у задержанных изъяли более 50 сим-боксов и 8 тысяч сим-карт. Уголовные дела возбуждены по статье о незаконном использовании абонентских терминалов — до 6 лет лишения свободы. За поджоги грозит вплоть до пожизненного.

Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что Башкирия стала одним из регионов, где операция прошла особенно масштабно.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru