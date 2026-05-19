Жительница Башкирии нанесла сожителю удар ножом в живот

21:57, 19 май 2026

Жительница Благовещенского района воткнула сожителю нож в живот — а протрезвев, отправила соседа вызывать скорую.

Пара распивала алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора на почве ревности. Женщина схватила кухонный нож и ударила им 64-летнего мужчину в живот. Что именно произошло дальше — неизвестно, но в какой-то момент она пришла в себя и попросила соседа вызвать медиков.

По данным пресс-службы МВД по Республике Башкортостан, женщину задержали. Она сразу призналась. Возбуждено уголовное дело.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Благовещенский район происшествия в благовещенском районе
