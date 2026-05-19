Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Женщина Башкирии лишилась денег, поверив в доход за короткий срок

Женщина Башкирии лишилась денег, поверив в доход за короткий срок

22:12, 19 май 2026

Жительница Нефтекамска перевела мошенникам 28 000 рублей, поверив, что из десяти тысяч можно получить сто. Получилось только уголовное дело.

Схема стандартная. Женщину добавили в закрытый канал мессенджера, где обещали гарантированный доход — вложи десять, получи сто. Она написала «финансовому консультанту», тот убедил перевести деньги.

Прибыли не появилось. Вместо неё — новые требования доплатить. 39-летняя пострадавшая поняла, что её обманули, и обратилась в МВД по Республике Башкортостан.

По данным министерства, возбуждено уголовное дело. Полиция добавляет очевидное: настоящие инвесторы не ищут клиентов в случайных чатах, а десятикратный доход за короткий срок в законных сделках невозможен.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Десятиклассница из Уфы отдала мошенникам 261 тысячу рублей

Читайте также:

Десятиклассница из Уфы отдала мошенникам 261 тысячу рублей
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Нефтекамск происшествия в Нефтекамске мошенники
Читайте также

В Уфе пенсионерка лишилась миллиона рублей из-за новой схемы мошенников
Происшествия в Башкирии
В Уфе пенсионерка лишилась миллиона рублей из-за новой схемы мошенников
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина отдала мошенникам 13 миллионов рублей
В Уфе пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей по указанию «офицера ФСБ»
Происшествия в Башкирии
В Уфе пенсионерка перевела мошенникам 2 млн рублей по указанию «офицера ФСБ»
Жительница Нефтекамска отдала мошеннику с сайта знакомств больше миллиона рублей, взятых в кредит
Происшествия в Башкирии
Жительница Нефтекамска отдала мошеннику с сайта знакомств больше миллиона рублей, взятых в кредит


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен