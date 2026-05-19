Женщина Башкирии лишилась денег, поверив в доход за короткий срок

22:12, 19 май 2026

Жительница Нефтекамска перевела мошенникам 28 000 рублей, поверив, что из десяти тысяч можно получить сто. Получилось только уголовное дело.

Схема стандартная. Женщину добавили в закрытый канал мессенджера, где обещали гарантированный доход — вложи десять, получи сто. Она написала «финансовому консультанту», тот убедил перевести деньги.

Прибыли не появилось. Вместо неё — новые требования доплатить. 39-летняя пострадавшая поняла, что её обманули, и обратилась в МВД по Республике Башкортостан.

По данным министерства, возбуждено уголовное дело. Полиция добавляет очевидное: настоящие инвесторы не ищут клиентов в случайных чатах, а десятикратный доход за короткий срок в законных сделках невозможен.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru