Тело в цепях и с шлакоблоком: жителя Башкирии арестовали за убийство знакомой

22:52, 20 май 2026

54-летний житель Башкирии задушил знакомую во время ссоры в машине — и полгода тело пролежало на дне реки Урал, привязанное цепью к бетонному шлакоблоку.

Труп 42-летней женщины из деревни Куватово Баймакского района нашли 10 мая на берегу возле поселка Гранитный в Кизильском районе Челябинской области. Женщина числилась пропавшей с ноября 2025 года. Её муж обратился в полицию сразу: жена уехала отвезти сына в больницу и домой не вернулась.

По данным Следственного комитета, убийца сам признался в содеянном. Вечером 10 ноября он встретился с женщиной у села Кусеево Баймакского района. Сидели в машине, поссорились — из-за ревности. Мужчина задушил её прямо в салоне.

Тело он перевёз через границу двух регионов — в Челябинскую область. Там обмотал цепью, прикрепил шлакоблок и сбросил в реку.

Обвиняемый взят под стражу.

Автор: Семен Подгорный
Фото: следком РБ
Теги: убийство
