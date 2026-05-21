В Башкирии 17-летнюю девушку судят за попытку сбыть наркотики через интернет
22:26, 21 май 2026
Жительница башкирского Бирска чуть не стала наркоторговцем в 16 лет. Теперь она предстанет перед судом по статье о покушении на сбыт в крупном размере.
По данным пресс-службы городского суда, девушка действовала не одна — следствие установило группу с предварительным сговором. Канал сбыта — интернет. Поймали её почти ровно год назад: 26 мая.
Судебный процесс начинается сейчас, когда обвиняемой исполнилось 17.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ©сгенерировано OpenAI
