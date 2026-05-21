16 детей из Челябинска отравились в башкирском лагере

В лагере «Уральские зори» в Абзелиловском районе Башкирии отравились 16 детей, приехавших из Челябинской области. Все пострадавшие — несовершеннолетние, их состояние оценивается как удовлетворительное.

По данным «Башинформа», лагерь принадлежит челябинскому предприятию. Дети приехали туда на выездное мероприятие. Отравление произошло после еды.

СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование ведёт следственный отдел в ЗАТО Межгорье.

20 мая в лагерь выехали специалисты Роспотребнадзора. Они осмотрели детей, взяли пробы еды, сырья и биоматериалов от заболевших и персонала. Остальные отдыхающие — под медицинским наблюдением.

Угрозы распространения инфекции, по заверению ведомства, нет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Башкирии | Мах