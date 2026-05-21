Пациент уфимского кожвендиспансера выпал из окна

23:00, 21 май 2026

Мужчину нашли мёртвым под окнами уфимского кожно-венерологического диспансера. В больницу он поступил накануне — за лечением.

По данным СУ СКР по Республике Башкортостан, следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Погибшему было около 49 лет.

Криминала в произошедшем следователи пока не усматривают. Проверка продолжается.

Автор: Семен Подгорный