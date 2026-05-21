Пациент уфимского кожвендиспансера выпал из окна
23:00, 21 май 2026
Мужчину нашли мёртвым под окнами уфимского кожно-венерологического диспансера. В больницу он поступил накануне — за лечением.
По данным СУ СКР по Республике Башкортостан, следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Погибшему было около 49 лет.
Криминала в произошедшем следователи пока не усматривают. Проверка продолжается.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Происшествия в Башкирии
Пенсионер из уфимского СНТ пропал на выходных и найден мёртвым
Происшествия в Башкирии
Отца, выбросившего дочь из окна в Уфе, теперь подозревают в сексуальном насилии
Происшествия в Башкирии
Смерть настигла молодую женщину в Уфе: тело найдено возле подъезда
Происшествия в Башкирии
Несчастный случай в Башкирии: мужчина выпал из окна пятого этажа и выжил