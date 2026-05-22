Роспотребнадзор Башкирии назвал виновника отравления детей в «Уральских зорях»

22:10, 22 май 2026

Работник пищеблока лагеря «Уральские зори» заразил шестнадцать детей норовирусной инфекцией. ПЦР-тест подтвердил вирус в его биоматериале.

По данным Роспотребнадзора Башкирии, заражение произошло во время форума «Профиль будущего» в Абзелиловском районе. Пострадавшим — от 11 до 15 лет. Состояние всех оценивают как удовлетворительное, лабораторные исследования продолжаются.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

Работник пищеблока, судя по всему, о своём состоянии либо не знал, либо предпочёл выйти на смену.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Роспотребнадзор Башкирии
Теги: Абзелиловский район происшествия в абзелиловском районе отравление
