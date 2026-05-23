В Башкирии подросток ушёл на рыбалку и не вернулся
22:37, 23 май 2026
В Дюртюлях 13-летний школьник отправился на рыбалку и не вернулся домой. На берегу водоёма нашли его одежду и личные вещи.
Поиски ведёт зональный поисково-спасательный отряд МЧС по Башкирии. Где именно мальчик рыбачил — не уточняется.
Спасатели напомнили: в местных реках и озёрах сейчас холодная вода с сильным течением. Переохлаждение и судороги могут настигнуть даже у самого берега.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
