В Башкирии подросток ушёл на рыбалку и не вернулся

22:37, 23 май 2026

В Дюртюлях 13-летний школьник отправился на рыбалку и не вернулся домой. На берегу водоёма нашли его одежду и личные вещи.

Поиски ведёт зональный поисково-спасательный отряд МЧС по Башкирии. Где именно мальчик рыбачил — не уточняется.

Спасатели напомнили: в местных реках и озёрах сейчас холодная вода с сильным течением. Переохлаждение и судороги могут настигнуть даже у самого берега.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ