Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

В Башкирии 15-летний утонул в реке Уза, второй подросток пропал

В Башкирии 15-летний утонул в реке Уза, второй подросток пропал

22:41, 23 май 2026

В селе Салихово Чишминского района 15-летний мальчик утонул в реке Уза. Тело достали водолазы МЧС.

Несколько часов спустя в Дюртюлях местные жители нашли на берегу водоёма вещи ещё одного подростка — без хозяина. Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС продолжают поиски.

Оба случая произошли 23 мая — в первый по-настоящему жаркий день недели.

МЧС по Башкирии призвало родителей не оставлять детей у воды без присмотра. Спасатели напомнили: с приходом тепла дети тянутся к водоёмам, а напоминание о правилах безопасности может стоить жизни.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии подросток ушёл на рыбалку и не вернулся

Читайте также:

В Башкирии подросток ушёл на рыбалку и не вернулся
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Чишминский район происшествия в Чишминском районе смерть на воде
Читайте также

В Башкирии подросток ушёл на рыбалку и не вернулся
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подросток ушёл на рыбалку и не вернулся
Четыре человека утонули в воде за последние два дня в Башкирии
Происшествия в Башкирии
Четыре человека утонули в воде за последние два дня в Башкирии
В Стерлитамакском районе Башкирии утонул 15-летний подросток
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамакском районе Башкирии утонул 15-летний подросток
В Башкирии из водоемов достали тела двух утонувших мужчин
Происшествия в Башкирии
В Башкирии из водоемов достали тела двух утонувших мужчин


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен