В Башкирии 15-летний утонул в реке Уза, второй подросток пропал

22:41, 23 май 2026

В селе Салихово Чишминского района 15-летний мальчик утонул в реке Уза. Тело достали водолазы МЧС.

Несколько часов спустя в Дюртюлях местные жители нашли на берегу водоёма вещи ещё одного подростка — без хозяина. Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС продолжают поиски.

Оба случая произошли 23 мая — в первый по-настоящему жаркий день недели.

МЧС по Башкирии призвало родителей не оставлять детей у воды без присмотра. Спасатели напомнили: с приходом тепла дети тянутся к водоёмам, а напоминание о правилах безопасности может стоить жизни.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ