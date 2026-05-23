В Башкирии 15-летний утонул в реке Уза, второй подросток пропал
22:41, 23 май 2026
В селе Салихово Чишминского района 15-летний мальчик утонул в реке Уза. Тело достали водолазы МЧС.
Несколько часов спустя в Дюртюлях местные жители нашли на берегу водоёма вещи ещё одного подростка — без хозяина. Спасатели госкомитета Башкирии по ЧС продолжают поиски.
Оба случая произошли 23 мая — в первый по-настоящему жаркий день недели.
МЧС по Башкирии призвало родителей не оставлять детей у воды без присмотра. Спасатели напомнили: с приходом тепла дети тянутся к водоёмам, а напоминание о правилах безопасности может стоить жизни.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
