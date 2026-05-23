В Башкирии с 23 по 31 мая запретили посещение лесов

В Башкирии с 23 по 31 мая полностью запретили посещать леса. Пройти пешком или въехать на машине нельзя — всем, включая туристов и охотников.

Причина — резкий рост класса пожарной опасности. Минлесхоз республики ввёл ограничения и предупредил: нарушителям грозит административная или уголовная ответственность.

В лес теперь законно могут заходить только те, кто охраняет, восстанавливает или защищает деревья по договорам аренды. Патрульно-маневренные группы перешли на круглосуточный мониторинг.

Если ситуация ухудшится — запрет продлят. О возгораниях просят сообщать по номерам 8 (347) 218-14-14 и 8 (800) 100-94-00 (бесплатно).

