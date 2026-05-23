Уфимка попала в больницу с отёком мозга после 1,5 л пива

22:54, 23 май 2026

31-летняя жительница Уфы попала в реанимацию после обычной пивной вечеринки. Домой она вернулась на своих ногах, а к утру вызывала скорую.

По данным SHOT, девушка выпила 1,5 литра пива и немного вина. Ночью началась сильная рвота. Утром она всё же набрала 103.

В больнице поставили энцефалопатию с неврологическими нарушениями — то, что принято называть отёком мозга. Организм не справился с переработкой этанола, началось обезвоживание, следом — нарушение обмена веществ. Врачи обнаружили отягчающее обстоятельство: раньше девушке уже диагностировали внутричерепное давление. Именно оно превратило рядовое похмелье в неврологический кризис.

Неделю капельниц — и её выписали. С одной рекомендацией: алкоголь больше никогда и ни в каком виде.

Автор: Семен Подгорный