Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

Уфимка попала в больницу с отёком мозга после 1,5 л пива

Уфимка попала в больницу с отёком мозга после 1,5 л пива

22:54, 23 май 2026

31-летняя жительница Уфы попала в реанимацию после обычной пивной вечеринки. Домой она вернулась на своих ногах, а к утру вызывала скорую.

По данным SHOT, девушка выпила 1,5 литра пива и немного вина. Ночью началась сильная рвота. Утром она всё же набрала 103.

В больнице поставили энцефалопатию с неврологическими нарушениями — то, что принято называть отёком мозга. Организм не справился с переработкой этанола, началось обезвоживание, следом — нарушение обмена веществ. Врачи обнаружили отягчающее обстоятельство: раньше девушке уже диагностировали внутричерепное давление. Именно оно превратило рядовое похмелье в неврологический кризис.

Неделю капельниц — и её выписали. С одной рекомендацией: алкоголь больше никогда и ни в каком виде.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Скандал в Башкирии: сын вице-премьера устроил вечеринку, после которой школьница попала в реанимацию

Читайте также:

Скандал в Башкирии: сын вице-премьера устроил вечеринку, после которой школьница попала в реанимацию
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа
Читайте также

Скандал в Башкирии: сын вице-премьера устроил вечеринку, после которой школьница попала в реанимацию
Происшествия в Башкирии
Скандал в Башкирии: сын вице-премьера устроил вечеринку, после которой школьница попала в реанимацию
В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина попала под колеса сразу двух машин
Мошенники отправили девушку грабить чужой дом в столице Башкирии
Человек и закон в Башкирии
Мошенники отправили девушку грабить чужой дом в столице Башкирии
В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка. За рулём был водитель, лишённый прав
Происшествия в Башкирии
В Башкирии в аварии погибла 19-летняя девушка. За рулём был водитель, лишённый прав


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен