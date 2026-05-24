Четвёртый погибший найден на станции «Нурлино» в Башкирии

В Башкирии на нефтяной станции «Нурлино» нашли тело четвёртого рабочего — поисковая операция завершена спустя почти две недели после пожара.

13 мая на линейной станции «Транснефть — Урал» загорелся резервуар, выведенный из эксплуатации. Рабочие чистили его от донных отложений, когда внутри воспламенилась газовоздушная смесь. Позже один из пострадавших умер в больнице от ожогов.

По данным «Транснефть — Урал», все пострадавшие — сотрудники подрядчика, компании «Геоэкокад». В момент взрыва они находились снаружи, у люка, через который откачивали нефтешлам.

Обстоятельства гибели четырёх человек расследуют Гострудинспекция и Ростехнадзор. Родственникам погибших компания обещает выплаты и материальную помощь — их размер не раскрывается.

Автор: Семен Подгорный

Фото: прокуратура РБ