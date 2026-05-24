Водолазы ищут ребёнка на реке Белой в Дюртюлинском районе Башкирии

22:06, 24 май 2026

В Дюртюлинском районе Башкирии мальчик нырнул с плавательной платформы на реке Белой и не всплыл. Водолазы уже работают на месте.

Дети находились у воды без взрослых. По словам очевидцев, мальчик прыгнул в воду рядом с платформой — и больше его никто не видел.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ