Житель Уфы погиб при купании в озере в микрорайоне Дёма

22:12, 24 май 2026

48-летний житель Уфы нырнул в озеро в микрорайоне Дёма — прямо на глазах у очевидцев. На поверхность он не поднялся.

Тело извлекли спасатели Госкомитета РБ по ЧС совместно с Управлением гражданской защиты города. Затем его передали полиции.

По данным ведомства, купальный сезон в республике официально ещё не открыт — но люди уже идут к воде. Трагедия произошла у СНТ «Дёмский солнечный».

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГУ МЧС РФ по РБ