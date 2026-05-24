Житель Уфы погиб при купании в озере в микрорайоне Дёма
22:12, 24 май 2026
48-летний житель Уфы нырнул в озеро в микрорайоне Дёма — прямо на глазах у очевидцев. На поверхность он не поднялся.
Тело извлекли спасатели Госкомитета РБ по ЧС совместно с Управлением гражданской защиты города. Затем его передали полиции.
По данным ведомства, купальный сезон в республике официально ещё не открыт — но люди уже идут к воде. Трагедия произошла у СНТ «Дёмский солнечный».
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии мужчина утонул после купания в озере с друзьями
Происшествия в Башкирии
В Башкирии во время подводной охоты погиб предприниматель из Магнитогорска
Происшествия в Башкирии
В Уфе с начала купального сезона утонули четыре человека
Происшествия в Башкирии
В МЧС Башкирии сообщили о новых случаях гибели людей на воде