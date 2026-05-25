Тракторист в Башкирии наткнулся в поле на снаряд времён войны
21:49, 25 май 2026
Мужчина пахал в 2 километрах от деревни Орловка, когда заметил в земле металлический предмет. Сразу вызвал специалистов.
Прибывшие силовики подтвердили: снаряд боевой, с очагами коррозии. Возраст находки не уточняется, но следы ржавчины говорят сами за себя. Взрывать решили там же, на поле, — руководитель местного сельхозпредприятия и полицейские провели подрыв на месте.
Районная администрация поблагодарила тракториста за бдительность. Заодно напомнила всем: нашёл подозрительный предмет — не трогай, звони 112.
Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
