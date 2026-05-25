Тело жительницы Башкирии в цепях нашли в реке через полгода после исчезновения

21:54, 25 май 2026

42-летняя Самира из деревни Куватово Баймакского района пропала 10 ноября — в тот же день, когда отвезла сына-инвалида в реабилитационный центр в Сибае. Телефон отключился, следы оборвались. Ровно через полгода — день в день — отдыхавшие у реки Урал жители Магнитогорска заметили в воде что-то странное: вещи не уносило течением.

Это было тело женщины. К нему цепью был прикован бетонный шлакоблок.

Следователи быстро установили личность погибшей и вычислили подозреваемого. Им оказался Руслан — 54-летний безработный из соседней деревни Кусеево, ранее не судимый. В тот вечер они вместе ехали в его машине. По показаниям мужчины, он приревновал Самиру, не справился с собой и задушил её прямо в автомобиле, пишет КП-Уфа.

После убийства Руслан отвёз тело на берег Урала, обмотал цепью, привязал шлакоблок и сбросил в воду. Рассчитывал, что найти её не смогут. Не рассчитал только одно: течение оказалось слишком слабым.

Сейчас Руслан под стражей. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Баймакский район происшествия в Баймакском районе убийство
