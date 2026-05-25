Уфимка лишилась 13,5 млн рублей, записываясь к пластическому хирургу

22:10, 25 май 2026

Жительница Уфы нашла сообщество пластического хирурга, чтобы записаться на операцию за 300 тысяч рублей.

48-летняя женщина познакомилась в интернет-сообществе с незнакомкой, которая начала рассказывать про криптовалюту и лёгкие заработки. Та передала её «куратору» — он помог установить приложение и взял стартовые 50 тысяч рублей.

Отчёты о прибыли приходили исправно. Женщина поверила и начала переводить всё больше. По данным МВД по Республике Башкортостан, самый крупный перевод составил 13,5 млн рублей — деньги она сняла наличными в банке, сказав кассиру, что покупает квартиру.

Когда попросила вывести «заработанное», куратор объяснил: средства заморожены, нужен ещё миллион для разблокировки. Женщина отказала. Тогда мошенники пригрозили ей уголовным преследованием.

Угроза сработала наоборот — именно после неё женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru