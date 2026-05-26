Ураган снёс вывески, облицовку и остановку в Башкирии

22:18, 26 май 2026

Башкирский Нефтекамск 26 мая накрыл ураган. Ветер срывал отделку высоток, гнул торговые вывески и валил деревья на машины.

Строителям на одной из многоэтажек пришлось хуже всего — порывы унесли облицовку, инструменты и расходники прямо с лесов. В торговом центре «Эссен» согнуло вывеску магазина. В районе Марино ветер сорвал облицовку с пятиэтажки.

За городом стихия повалила автобусную остановку — в селе Крым-Сараево она просто рухнула. В Николо-Березовке одно дерево умудрилось одновременно оборвать электропровод и снести два забора — у парка и у частного дома.

По данным МЧС, непогода будет держаться над Башкирией ещё сутки. Скорость ветра — до 18 м/с. Ураган добрался и до Уфы: на улице Бессонова упало дерево. Управление гражданской защиты города выпустило предупреждение для жителей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети