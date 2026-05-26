В башкирском селе водитель «Лады» сбила насмерть пешехода
22:21, 26 май 2026
Ночью 26 мая в селе Раевском Альшеевского района 35-летняя местная жительница за рулём «Лады Приоры» сбила мужчину прямо на проезжей части улицы Космонавтов.
58-летний пешеход получил травмы. Его доставили в больницу, но спасти не смогли — мужчина скончался.
По данным Госавтоинспекции Республики Башкортостан, обстоятельства аварии сейчас устанавливают.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
