В башкирском селе водитель «Лады» сбила насмерть пешехода

22:21, 26 май 2026

Ночью 26 мая в селе Раевском Альшеевского района 35-летняя местная жительница за рулём «Лады Приоры» сбила мужчину прямо на проезжей части улицы Космонавтов.

58-летний пешеход получил травмы. Его доставили в больницу, но спасти не смогли — мужчина скончался.

По данным Госавтоинспекции Республики Башкортостан, обстоятельства аварии сейчас устанавливают.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ