Водитель электросамоката сбил школьницу на тротуаре в Уфе

22:03, 27 май 2026

В Калининском районе Уфы электросамокатчик сбил 14-летнюю девочку прямо на тротуаре. Ребёнок с травмами попал в больницу.

По данным уфимской Госавтоинспекции, водитель ехал по тротуару со стороны проспекта Октября к улице Российская. Девочка пересекала его путь слева направо — и получила удар.

ДТП случилось около 18:00. Госавтоинспекция начала административное расследование.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа ДТП Уфа
