Водитель электросамоката сбил школьницу на тротуаре в Уфе
22:03, 27 май 2026
В Калининском районе Уфы электросамокатчик сбил 14-летнюю девочку прямо на тротуаре. Ребёнок с травмами попал в больницу.
По данным уфимской Госавтоинспекции, водитель ехал по тротуару со стороны проспекта Октября к улице Российская. Девочка пересекала его путь слева направо — и получила удар.
ДТП случилось около 18:00. Госавтоинспекция начала административное расследование.
Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
