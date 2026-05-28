11-летний Ильдан нырнул в реку Белую — и не всплыл. Отец узнал о гибели сына находясь на передовой

22:05, 28 май 2026

Школьник из Дюртюлей пошёл на рыбалку с друзьями 23 мая и решил искупаться у плавательной платформы на реке Белой. Нырнул — и больше не появился на поверхности.

Спасатели искали Ильдана четыре дня. Тело нашли 27 мая в 10 километрах ниже по течению — у деревни Веялочной.

Мальчику было 11 лет. В этом году он окончил четвёртый класс и только вышел на каникулы. Пять лет занимался каратэ, брал призовые места по Башкирии.

Проститься с сыном отец не сможет — он находится на передовой.

«Сижу и не знаю, куда себя деть. Даже похоронить его не могу», — написал мужчина.

Мать Ильдана Светлана переживает трагедию на последних неделях беременности. В семье ещё трое детей.

Водолазы ищут ребёнка на реке Белой в Дюртюлинском районе Башкирии

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГУ МЧС РФ по РБ
Теги: Дюртюлинский район происшествия в дюртюлинском районе смерть на воде
