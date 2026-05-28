Три туриста из Индии застряли в темноте на скалах Башкирии

22:09, 28 май 2026

Трое молодых индийцев вышли на популярный маршрут к Айгирским скалам, а финишировали — в объятиях спасателей.

Двое 21-летних и один 20-летний турист из Индии начали подъём засветло, но рассчитали время неверно. На вершину они вышли уже в темноте. Спускаться вниз самостоятельно не рискнули. Вызвали спасателей.

По данным республиканского госкомитета по ЧС, сотрудники ведомства быстро нашли группу, организовали спуск и довели троицу до приюта «Айгир». Никто из туристов не пострадал.

Глава госкомитета Кирилл Первов напомнил очевидное: даже знакомая тропа в темноте превращается в другой маршрут. Время возвращения нужно планировать заранее.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Теги: спасение
