Три туриста из Индии застряли в темноте на скалах Башкирии
22:09, 28 май 2026
Трое молодых индийцев вышли на популярный маршрут к Айгирским скалам, а финишировали — в объятиях спасателей.
Двое 21-летних и один 20-летний турист из Индии начали подъём засветло, но рассчитали время неверно. На вершину они вышли уже в темноте. Спускаться вниз самостоятельно не рискнули. Вызвали спасателей.
По данным республиканского госкомитета по ЧС, сотрудники ведомства быстро нашли группу, организовали спуск и довели троицу до приюта «Айгир». Никто из туристов не пострадал.
Глава госкомитета Кирилл Первов напомнил очевидное: даже знакомая тропа в темноте превращается в другой маршрут. Время возвращения нужно планировать заранее.
