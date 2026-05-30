Рыбак из Башкирии не вернулся с озера. Его нашли в камышах на следующий день
22:40, 30 май 2026
88-летний житель Учалинского района поехал на рыбалку к озеру Ургун — и не вернулся. Машина у берега стояла, удочки лежали, а хозяина не было.
Тревогу забил случайный сельчанин: 29 мая он увидел брошенный автомобиль с рыболовными снастями и позвонил в экстренные службы. Полиция и спасатели прибыли быстро, версию выдвинули сразу — утонул.
Так и оказалось. Тело пенсионера подняли 30 мая из камышовой зоны озера.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Читайте также:11-летний Ильдан нырнул в реку Белую — и не всплыл. Отец узнал о гибели сына находясь на передовой
Автор: Семен Подгорный
Фото: Учалинская телерадиостудия "УчалыТВ"
Читайте также
Происшествия в Башкирии
В Башкирии подросток ушёл на рыбалку и не вернулся
Происшествия в Башкирии
Под Уфой рыбак запутался в сетях и утонул в озере
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии утонул в озере в салоне ВАЗ-2114
Происшествия в Башкирии
Нашли на дне: в Башкирии трагически погиб рыбак