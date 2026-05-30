Рыбак из Башкирии не вернулся с озера. Его нашли в камышах на следующий день

22:40, 30 май 2026

88-летний житель Учалинского района поехал на рыбалку к озеру Ургун — и не вернулся. Машина у берега стояла, удочки лежали, а хозяина не было.

Тревогу забил случайный сельчанин: 29 мая он увидел брошенный автомобиль с рыболовными снастями и позвонил в экстренные службы. Полиция и спасатели прибыли быстро, версию выдвинули сразу — утонул.

Так и оказалось. Тело пенсионера подняли 30 мая из камышовой зоны озера.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Учалинская телерадиостудия "УчалыТВ"
Теги: Учалинский район происшествия в учалинском районе смерть на воде
