Рыбак из Башкирии не вернулся с озера. Его нашли в камышах на следующий день

22:40, 30 май 2026

88-летний житель Учалинского района поехал на рыбалку к озеру Ургун — и не вернулся. Машина у берега стояла, удочки лежали, а хозяина не было.

Тревогу забил случайный сельчанин: 29 мая он увидел брошенный автомобиль с рыболовными снастями и позвонил в экстренные службы. Полиция и спасатели прибыли быстро, версию выдвинули сразу — утонул.

Так и оказалось. Тело пенсионера подняли 30 мая из камышовой зоны озера.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Учалинская телерадиостудия "УчалыТВ"