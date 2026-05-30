В московской квартире нашли мёртвой 23-летнюю уфимку. Сестры убеждены — это убийство

Лилию П. обнаружили мёртвой в запертой снаружи квартире. Следствие закрыло дело как самоубийство — но сёстры погибшей насчитали слишком много деталей, которые в эту версию не укладываются.

Лилия выросла в уфимском детдоме. В 18 лет государство выдало ей квартиру в Москве. По словам сестёр Олеси и Вероники, девушка строила большие планы: готовила ремонт, активно общалась с родными по видеосвязи. Никаких признаков депрессии они не замечали, пишет КП-Уфа.

Когда Вероника приехала на опознание, она увидела на теле сестры множественные гематомы и ссадины. После этого сёстры отправились в квартиру — и удивились ещё больше.

Входная дверь была заперта снаружи. На кухне исчезли все ножи. Пол в месте, где нашли тело, был застлан полиэтиленовыми мешками.

«Везде было чисто, ни капли крови. Она с детства боялась крови», — говорит Олеся.

О смерти Лилии сообщил некий Сергей К. — имя, которое сёстры прежде никогда не слышали. Он вызвал скорую и показал полиции отложенное сообщение от девушки с желанием умереть. Когда журналисты дозвонились до него, Сергей резко оборвал разговор: «Без комментариев» — и бросил трубку.

Следователи предъявили сёстрам предсмертные записки на нескольких листах. В них десятки раз повторялось слово «простите» и настойчивая просьба: «Кремируйте моё тело. Последняя просьба». Сёстры сравнили почерк с личным дневником Лилии — он не совпал. Московский почерковед Юрий Решетов подтвердил: записи выполнены в «повышенном эмоциональном состоянии» с нестабильными признаками письма.

Кремировать Лилию не стали — похоронили в Уфе.

Судебно-медицинская экспертиза ещё не завершена. Сёстры добиваются возбуждения уголовного дела: они убеждены, что Лилию убили в её собственной квартире и попытались скрыть следы.

Автор: Семен Подгорный

Фото: РЕН-ТВ