38-летний уфимец погиб за рулём в День пограничника — его дача сгорела следом

21:56, 01 июн 2026

38-летний житель Уфы погиб в аварии, возвращаясь с праздника в собственном саду. А потом сгорел и сам сад.

По данным администрации Кармаскалинского района, компания отмечала День пограничника на дачном участке в Подлубовском сельсовете. Когда праздник был в разгаре, мужчины сели в Renault Logan и поехали в сторону деревни Орловки — девять километров по дороге.

За рулём оказался хозяин участка. Он не справился с управлением, машина перевернулась. Водитель погиб до приезда скорой.

Но история не закончилась. Спустя некоторое время после аварии загорелся бревенчатый дом погибшего — тот самый, где несколько часов назад сидела вся компания.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: администрация Кармаскалинского района