Накануне Дня защиты детей в Уфе спасли ребёнка от стула
22:01, 01 июн 2026
В Уфе малыш умудрился застрять ногой в спинке обычного стула. Вызволять ребёнка пришлось спасателям управления гражданской защиты.
Спасатели с задачей справились — ножку освободили без травм.
Инцидент произошел накануне Дня защиты детей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: УГЗ Уфы
