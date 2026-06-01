Школьница в Уфе упала с третьего этажа торгового центра

22:05, 01 июн 2026

Девочка перегнулась через ограждение эскалатора и сорвалась с третьего этажа на второй. Это случилось 31 мая в одном из торговых центров Уфы.

Ребёнка доставили в детскую больницу №17. По данным регионального Минздрава, состояние — средней степени тяжести, медики оказывают всю необходимую помощь.

Автор: Семен Подгорный