117 заявок, 7 погибших: «ЛизаАлерт» подвела итоги поисков в Башкирии за май

22:14, 02 июн 2026

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» за май нашёл в Башкирии семерых человек мёртвыми. Ещё 92 пропавших удалось вернуть живыми.

За месяц волонтёры приняли 117 обращений — в среднем почти четыре в день. Поиски оставшихся не найденными продолжаются: добровольцы проверяют свидетельства очевидцев и распространяют ориентировки.

Горячая линия отряда работает круглосуточно и бесплатно: 8(800)700-54-52. Туда принимают как заявки на поиск, так и любую информацию о пропавших.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Лиза Алерт. Башкортостан