117 заявок, 7 погибших: «ЛизаАлерт» подвела итоги поисков в Башкирии за май
22:14, 02 июн 2026
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» за май нашёл в Башкирии семерых человек мёртвыми. Ещё 92 пропавших удалось вернуть живыми.
За месяц волонтёры приняли 117 обращений — в среднем почти четыре в день. Поиски оставшихся не найденными продолжаются: добровольцы проверяют свидетельства очевидцев и распространяют ориентировки.
Горячая линия отряда работает круглосуточно и бесплатно: 8(800)700-54-52. Туда принимают как заявки на поиск, так и любую информацию о пропавших.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
