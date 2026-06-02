Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »
logtype

117 заявок, 7 погибших: «ЛизаАлерт» подвела итоги поисков в Башкирии за май

117 заявок, 7 погибших: «ЛизаАлерт» подвела итоги поисков в Башкирии за май

22:14, 02 июн 2026

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» за май нашёл в Башкирии семерых человек мёртвыми. Ещё 92 пропавших удалось вернуть живыми.

За месяц волонтёры приняли 117 обращений — в среднем почти четыре в день. Поиски оставшихся не найденными продолжаются: добровольцы проверяют свидетельства очевидцев и распространяют ориентировки.

Горячая линия отряда работает круглосуточно и бесплатно: 8(800)700-54-52. Туда принимают как заявки на поиск, так и любую информацию о пропавших.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Лиза Алерт. Башкортостан
Теги: поиск
Читайте также

В Башкирии трех пропавших человек обнаружили мертвыми
Происшествия в Башкирии
В Башкирии трех пропавших человек обнаружили мертвыми
В октябре «ЛизаАлерт» в Башкирии нашел живыми 71 человека
Происшествия в Башкирии
В октябре «ЛизаАлерт» в Башкирии нашел живыми 71 человека
Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь
Происшествия в Башкирии
Волонтеры нашли пятерых погибших в Башкирии за январь
В Башкирии продолжают искать 12 пропавших человек
Происшествия в Башкирии
В Башкирии продолжают искать 12 пропавших человек


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен