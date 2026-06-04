Женщина дважды избила подругу за два дня из-за ревности в Башкирии

22:28, 04 июн 2026

28-летняя жительница деревни Сафарово в Башкирии избила подругу до переломов рёбер и травмы головы. Поводом стала ревность. Самое странное в этой истории — на следующий день обе снова пили вместе.

По данным МВД по Республике Башкортостан, конфликт разгорелся во время застолья с алкоголем. Хозяйка дома приревновала своего сожителя к 30-летней гостье и нанесла ей множество ударов. Та к врачам не пошла.

На следующий день женщины снова сели за стол. Услышав нелестные слова в свой адрес, хозяйка ударила гостью повторно. После этой потасовки пострадавшая уехала к другой знакомой — и только когда стало совсем плохо, добралась до больницы. Медики зафиксировали переломы рёбер, травму головы и повреждения живота.

Сигнал в полицию поступил именно из больницы. Сотрудники розыска установили подозреваемую и задержали её. Та призналась сразу и полностью.

Возбуждено дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: ©сгенерировано OpenAI