В Башкирии нашли труп в морозильной камере, прикрученной саморезами

21:43, 05 июн 2026

Двое пенсионеров гуляли по берегу реки Белой и подобрали выброшенный холодильник. Дверца была привинчена саморезами — мужчины решили, что вещь ещё пригодится. Открутили. Внутри лежало тело.

Погибшим оказался 67-летний уроженец Мелеузовского района, ранее судимый за пьяную езду. Криминалисты МВД по Республике Башкортостан установили личность по отпечаткам пальцев. На теле — множественные тяжёлые травмы. Умер он ещё несколько месяцев назад.

Следователи нашли знакомую погибшего. Она рассказала, что последний раз видела его в канун Нового года. Это помогло выйти на подозреваемого.

Им стал 35-летний житель того же района, также ранее судимый. В декабре он вместе с жертвой и ещё одним приятелем пил в квартире в Салавате. Поссорились. Подрались. В какой-то момент подозреваемый взял музыкальную колонку и пустил её в ход. Потом лёг спать. Утром понял, что перестарался.

Скрывать улики он начал методично. Купил корпус от холодильника у знакомого металлоприёмщика, уложил тело, прикрутил дверцу пластинами, нанял грузовую «Газель» и вывез ящик к реке на окраину города.

Подозреваемый арестован.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: МВД по РБ